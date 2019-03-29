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Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели

29 Марта 2019 в 16:09
Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели

Российский премьер-министра считает, что лучшего всего отрегулировать интернет на уровне принятия международной конвенции.  Об этом Дмитрий Медведев заявил во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте».

Премьер-министр напомнил, что абсолютное большинство ключей к регулированию находится на территории одной страны - Соединенных Штатов Америки.

«Я не в том смысле, что у нас не очень хорошие сейчас отношения с американцами или еще что-то. Просто получается так, что та технология, которая стала универсальной, которая используется миллиардами людей, все-таки в значительной степени регулируется одной страной. Это не очень хорошо», - заявил Медведев.

Ранее Дмитрий Мариничев в эфире НСН поддержал инициативу Министерства цифрового развития.

Министерство цифрового развития подготовило законопроект о создании цифровых профилей российских граждан, в которых будут содержаться данные паспорта, СНИЛС и ИНН и результаты предоставления государственных и муниципальных услуг. Это должно упростить получение госуслуг, покупки и кредитование в онлайн-режиме.

«Я отношусь к этому позитивно. Это упрощает взаимодействие гражданина и государственной системы, потому что формирует историю взаимоотношений, удачный – неудачный опыт, позволяет создавать скоринговые модели. Упрощает соответственно предвосхищение потребностей гражданина в получении той или иной услуги. Нельзя сказать, что это плохо, на самом деле, это абсолютно естественно, когда накопленные информационной системой данные формируют профиль, структуру взаимодействия и позволяют в том числе изменять государственные услуги, чтобы их оптимизировать и персонифицировать», - пояснил он.

 

 

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