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Медведев отправил американского дипломата читать учебники

7 Марта 2019 в 08:29
Медведев отправил американского дипломата читать учебники

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем посоветовал американскому дипломату, которого назвал «клерком», освежить азы международного публичного права.

«Я не знаю, кто это сказал, не помню, естественно, фамилию клерка, но в любом случае хочу отметить следующее: такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву», — цитирует главу российского правительства РЕН ТВ.

По мнению Медведева, дипломату следует выучить понятие государственного суверенитета. Премьер напомнил, что суверенитет страны — это верховенство государственной власти внутри державы, а независимость власти — вне ее, передает Ura.ru.

Дмитрий Медведев находится с рабочим визитом в Люксембурге. Накануне его поездки посольство США в этой стране напомнило, что Люксембург дважды был в аналогичной ситуации с Крымом. Дипломаты уточнили, что Крым «оккупирован более крупным соседним государством». Цель заявления – в том, чтобы Люксембург занял «жесткую» позицию относительно Крыма и призвал Москву изменить политику в отношении полуострова.

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