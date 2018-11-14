Медведев одобрил двойную индексацию тарифов на ЖКУ в 2019 году

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году будут проиндексированы дважды. Такое постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства.

Решение о двойном повышении было принято в связи с увеличением со следующего года ставки НДС с 18% до 20%, передает RT.

В документе говорится, что с 1 января 2019 года индексация составит 1,7%, с 1 июля — ещё 2,4%, пишет «Русская планета».

Ранее тарифы на ЖКУ повышались раз в год, отмечает Ura.ru.

Ранее экономист Никита Кричевский в эфире НСН заявил, что невостребованные вклады нужно передавать в бюджет, а не класть в карман банкиров.

