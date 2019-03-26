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Медведев обещает не повышать налоги 6 лет

26 Марта 2019 в 14:59
Медведев обещает не повышать налоги 6 лет

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев пообещал в ближайшие шесть лет не увеличивать налоговую нагрузку и оставить фискальные сборы на уже существующем уровне.

Правда перед введением моратория в Налоговый кодекс РФ будет внесено несколько неналоговых платежей, передает RT. Премьер-министр рассказал, что соответствующий законопроект уже готовится. Как утверждает Медведев, это не приведёт к увеличению фискальной нагрузки.

Об этом премьер объявил на заседании расширенной коллегии министерства финансов РФ. Он также обосновал недавнее повышение НДС необходимостью изыскать средства на выполнение национальны проектов.

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