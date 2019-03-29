Медведев о деле Абызова: «Другого варианта развития событий не существует»

ФОТО: Михаил Абызов // РИА Новости

Глава кабмина РФ во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети "ВКонтакте" впервые прокомментировал арест экс-министра открытого правительства Михаила Абызова.

Медведев считает, что «уголовно-правовое развитие» дело получило из-за коммерческой деятельности Абызова. Есть сведения о том, что Абызов не уладил конфликт с кредиторами.

«Это плохо, но теперь другого варианта развития событий не существует, раз этот конфликт не был урегулирован в гражданско-правовом поле, через суд, через иски", - подчеркнул глава правительства.

Комментируя арест экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, Медведев подчеркнул, что это «сам по себе это факт неприятный». Но во всём должны разобраться правоохранительные органы, в то время как другие ветви власти в эту ситуацию «не должны никак соваться».