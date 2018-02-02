Медведев назвал землетрясение в Алма-Ате «божьим знаком» для Белоруссии

Во время заседания глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Алма-Ате там произошло небольшое землетрясение, передает «Интерфакс». Российский премьер Дмитрий Медведев оценил заседание как успешное и пошутил по поводу природного явления.

Он высказал предположение, что причиной подземных толчков стало обсуждавшееся в тот момент постановление Совета министров Белоруссии под номером 666.

«Это для всех для нас урок, а для республики Беларусь - знак, сигнал божий», - сказал Медведев, добавив, что это, «конечно, наводит на разные мысли».