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Медведев назвал землетрясение в Алма-Ате «божьим знаком» для Белоруссии

2 Февраля 2018 в 19:00
Медведев назвал землетрясение в Алма-Ате «божьим знаком» для Белоруссии

Во время заседания глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Алма-Ате там произошло небольшое землетрясение, передает «Интерфакс». Российский премьер Дмитрий Медведев оценил заседание как успешное и пошутил по поводу природного явления.

Он высказал предположение, что причиной подземных толчков стало обсуждавшееся в тот момент постановление Совета министров Белоруссии под номером 666.

«Это для всех для нас урок, а для республики Беларусь - знак, сигнал божий», - сказал Медведев, добавив, что это, «конечно, наводит на разные мысли».

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