Медведев назвал постыдным решение МОК по российским спортсменам

Международный олимпийский комитет своими решениями стремится причинить политический ущерб России. Таким образом, он прокомментировал отказ МОК допустить до участия в Играх в Пхёнчхане 13 российских спортсменов и двух тренеров, ранее оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне.



Глава правительства считает, что было принято «постыдное решение». Он также назвал вердикт МОК аморальным и политизированным. Таким образом, мнению Медведева, комиссия МОК «растоптала и Олимпийскую хартию».

«Цель этого решения очень далека от спорта. Эта цель - причинить политический ущерб нашей стране», - отметил премьер-министр России на своей странице в соцсети Facebook.