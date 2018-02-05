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Медведев назвал постыдным решение МОК по российским спортсменам

5 Февраля 2018 в 18:29
Медведев назвал постыдным решение МОК по российским спортсменам

Международный олимпийский комитет своими решениями стремится причинить политический ущерб России. Таким образом, он прокомментировал отказ МОК допустить до участия в Играх в Пхёнчхане 13 российских спортсменов и двух тренеров, ранее оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне.

Глава правительства считает, что было принято «постыдное решение». Он также назвал вердикт МОК аморальным и политизированным. Таким образом, мнению Медведева, комиссия МОК «растоптала и Олимпийскую хартию».

«Цель этого решения очень далека от спорта. Эта цель - причинить политический ущерб нашей стране», -  отметил премьер-министр России на своей странице в соцсети Facebook.

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