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Медведев назвал пенсионные изменения жизненно важным лекарством

10 Августа 2018 в 13:06
Медведев назвал пенсионные изменения жизненно важным лекарством

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что изменения пенсионного законодательства являются болезненными, но необходимыми. Он сравнил грядущие нововведения с «горьким лекарством»: если не выпить, то станет еще хуже, передает РИА Новости.

Глава правительства добавил, что изменения будут вводиться постепенно. Предполагается, что повышение возраста выхода на пенсию будет происходить с 2019 по 2034 год. Госдума рассмотрела проект этого правительственного закона в первом чтении.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин в ближайшее время сделает ряд заявлений по готовящимся изменениям пенсионной системы.

 

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