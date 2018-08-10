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Медведев назвал новые санкции началом торговой войны с США

10 Августа 2018 в 07:38
Медведев назвал новые санкции началом торговой войны с США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что если США введут новые санкции, то между Москвой и Вашингтоном начнется торговая война. Так глава российского правительства отреагировал на сообщения о готовности Соединенными Штатами ввести в отношении России первый пакет санкций, связанных с «причастностью Кремля к делу Скрипалей», сообщает РИА Новости.

Медведев уточнил, что экономическая война точно начнется, «если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты», передает RT.

Российский премьер добавил, что «на эту войну необходимо будет реагировать» и «наши американские друзья это должны понимать».

Дмитрий Медведев также напомнил, что целью санкций является устранение России с международного поля, пишут argumenti.ru.

Ранее в Госдепартаменте США проинформировали, что намерены с 22 августа 2018 годы ввести первый пакет санкционных мер в отношении России, пишет «Газета.ру». У Вашингтона якобы имеются факты, доказывающие причастность Москвы к отравлению в британском Солсбери. Однако эти сведения не разглашаются из-за их конфиденциальности.

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