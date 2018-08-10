Медведев допустил уголовную ответственность за увольнение пожилых сотрудников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что за увольнение работников предпенсионного возраста работодателям может грозить как административное, так и уголовное наказание. По его словам, в настоящее время рассматриваются разные предложения о том, как предотвратить нарушения в отношении пожилых сотрудников компаний, сообщает РИА Новости. Медведев добавил, что соответствующие предложения подготавливаются. Если их поддержит парламент и президент, то изменения в закон дадут «достаточно серьезные гарантии», передает RT.

В Госдуме рассматриваются изменения в пенсионное законодательство, согласно которым увеличивается возраст выхода на пенсию.