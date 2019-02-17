Медведев: Должен быть оптимистом

Глава Правительства Росси Дмитрий Медведев заявил, что вынужден сохранять оптимизм в противовес «оголтелому пессимизму». Об этом премьер-министр сказал в интервью НТВ.

«Нет, я должен быть оптимистом. Если я не буду оптимистом, то вокруг меня вообще будет оголтелый пессимизм», - отметил Медведев.

Российский премьер убежден, что всего лишь спустя шесть лет «мы получим современную и благополучную страну, в которой жить станет гораздо лучше, чем сейчас». Главным условием изменений Дмитрий Медведев называет исполнение национальных проектов, дополняет Газета.ru.

Ранее первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в эфире НСН отреагировал на сумму в 25,7 трлн рублей, которые были выделены на национальные проекты до 2024 года.