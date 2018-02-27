Медведев дал старт ямальскому мегапроекту на 260 млрд рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о старте строительства Северного широтного хода. Его стоимость составляет 260 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Кобылкин во время визита в Ноябрьск, сообщает Ura.ru.

Проект даст толчок для развития всей артктической зоны страны. Он предполагает создание железнодорожного коридора длиной 700 км от станции Обская до города Надым. Путь соединит существующие Северную и Свердловскую железные дороги в единую систему и откроет короткий выход грузам со всего Урала к Северному морскому пути.

Одна из крупнейших частей проекта — мост через Обь в районе Салехарда. К его строительству привлекут строителей Крымского моста.