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Медведев дал старт ямальскому мегапроекту на 260 млрд рублей

27 Февраля 2018 в 16:10
Медведев дал старт ямальскому мегапроекту на 260 млрд рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о старте строительства Северного широтного хода. Его стоимость составляет 260 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Кобылкин во время визита в Ноябрьск, сообщает Ura.ru.

Проект даст толчок для развития всей артктической зоны страны. Он предполагает создание железнодорожного коридора длиной 700 км от станции Обская до города Надым. Путь соединит существующие Северную и Свердловскую железные дороги в единую систему и откроет короткий выход грузам со всего Урала к Северному морскому пути.

Одна из крупнейших частей проекта — мост через Обь в районе Салехарда. К его строительству привлекут  строителей Крымского моста.

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