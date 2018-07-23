Медведев посоветовал «Газпрому» и «Россетям» разработать проекты модернизации сетей в СКФО

По поручения Медведева они должны будут лично возглавить территориальные межведомственные рабочие группы по топливно-энергетическому комплексу и обеспечить оплату газа и электричества местными бюджетными организациями.
Все расчеты нужно будет произвести до октября 2018 года, при этом регионы должны будут обеспечить 100-процентный уровень оплаты бюджетными организациями и предприятиями ЖКХ текущего потребления энергоресурсов.
А Минстрой и другие заинтересованные ведомства должны будут утвердить такие нормативы потребления электроэнергии и газа, которые стимулируют потребителей установить приборы учета.
Как пишет Газета.ру, в свою очередь, «Газпром» и «Россети» должны будут проанализировать разработать программу модернизации газораспределительных и электрических сетей в Северо-Кавказском федеральном округе.