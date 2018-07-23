Медведев посоветовал «Газпрому» и «Россетям» разработать проекты модернизации сетей в СКФО

Глава правительства Дмитрий Медведев рекомендовал руководителям регионов Северо-Кавказского федерального округа оплатить долги «Газпрому» и «Россетям» местными энергосетевыми активами. На заседания правкомиссии по вопросам социально-экономического развития округа, премьер-министр отметил неэффективную работу руководителей Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании и Чечни.

По поручения Медведева они должны будут лично возглавить территориальные межведомственные рабочие группы по топливно-энергетическому комплексу и обеспечить оплату газа и электричества местными бюджетными организациями.

Все расчеты нужно будет произвести до октября 2018 года, при этом регионы должны будут обеспечить 100-процентный уровень оплаты бюджетными организациями и предприятиями ЖКХ текущего потребления энергоресурсов.

А Минстрой и другие заинтересованные ведомства должны будут утвердить такие нормативы потребления электроэнергии и газа, которые стимулируют потребителей установить приборы учета.