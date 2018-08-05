Медведь ответил журналистам за Нейромонаха Феофана на «НАШЕСТВИИ»

Медведь ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции за Нейромонаха Феофана в пресс-центре НСН на поле фестиваля «НАШЕСТВИЕ». Человек в ростовой кукле издавал только короткие нечленораздельные звуки. Пресс-конференция заняла всего несколько минут, после чего медведя Нейромонаха Феофана силой выели из пресс-центра.

Участники проекта из Санкт-Петербурга Нейромонах Феофан выступят перед зрителями «НАШЕСТВИЯ-2018». Он состоит из автора песен и исполнителя Нейромонаха Феофана, диджея Никодима и Медведя. Они стараются сохранять анонимность и утверждают, что до сих пор никто не знает, кто такой Нейромонах Феофан. Высказывается предположение, что его настоящее имя — Олег Степанов.