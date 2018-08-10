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Медведь набросился на человека в Архангельске

10 Августа 2018 в 12:06
Медведь набросился на человека в Архангельске

Медведь набросился на молодого человека в Архангельске на Набережной Северной Двины. Как сообщили в региональном главке МВД, ЧП случилось в районе четырёх часов утра на Красной пристани.

Сначала лесной зверь появился у торгового центра «Сафари», откуда отправился гулять по городу. Горожане окружили на автомобилях место за забором, куда в итоге пришёл косолапый. Хищник набросился на мужчину 1996 года рождения в тот момент, когда тот хотел запечатлеть дикого зверя на камеру мобильного телефона, передаёт «Интерфакс».

Сотрудник ГИБДД попытался отогнать медведя выстрелами в воздух, однако в итоге зверя пришлось застрелить. Пострадавший госпитализирован с разорванными руками и волосами. Сейчас его жизнь - вне опасности.

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