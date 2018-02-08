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Мединский заявил, что не он давал Путину флэшку с «Движением вверх»

8 Февраля 2018 в 16:40
Мединский заявил, что не он давал Путину флэшку с «Движением вверх»

Глава Минкульта Владимир Мединский рассказал, что не передавал президенту РФ Владимиру Путину флэшку с кинолентой «Движение вверх», пишет «Интерфакс».

Отмечается, что он отрицательно ответил на вопрос журналистов, не он ли передал носитель с фильмом главе государства.

Напомним, что ранее Путин выразил благодарность исполнителю главной роли в картине, актёру Владимиру Машкову в ходе встречи со своими доверенными лицами. Тогда он признался, что не ходил в кинотеатр, а смотрел фильм на флэшке. Тогда артист удивился и сказал: «Уже украли?». На что президент заметил — «Почему украли? Дали посмотреть». 

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