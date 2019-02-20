Мединский заподозрил у украинских дипломатов серьезную болезнь

Глава Министерства культуры России Владимир Мединский посоветовал представителям посольства Украины в США, которые призвал запретить показывать фильм «Т-34» на территории Соединенных Шатов, полечиться.

«Они больные на голову. Им нужно заняться своим здоровьем», — заявил РИА Новости министр культуры.

Украинские дипломаты в Facebook назвали российскую картину о Великой Отечественной войне агрессивной и предложили американским кинотеатрам ее бойкотировать, сообщает RT.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН рассказал о причинах невероятной популярности картины Алексея Сидорова «Т-34» в России.