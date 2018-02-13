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Мединский выступил за ограничение числа сеансов одного фильма

13 Февраля 2018 в 16:27
Мединский выступил за ограничение числа сеансов одного фильма

Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал проект закона, предлагающий ограничить в процентном отношении число сеансов, выделяемых на один фильм. По его словам, «иначе просто места для наших релизов не будет», передает RT.  Об этом министр заявил на  совещании, посвященному развитию отечественной анимации.

Мединский добавил, что на прошлой неделе «безусловный шедевр мирового кинематографа» фильм «50 оттенков свободы» занимал 70% сеансов в расписании киносетей. В результате прокат целого ряда отечественных картин был обрушен. 

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