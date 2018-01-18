Мединский рассказал о выросших на 20 миллиардов киносборах в России

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что киносборы в России выросли на 20 миллиардов рублей, сообщает 18 января «Интерфакс».

«Общие киносборы в России за пять лет работы правительства выросли с 35 миллиардов рублей до 54 миллиардов рублей», — сказал глава Минкульта.

При этом, подчеркнул Мединский, сборы отечественных кинокартин увеличились на 120 процентов, а вот голливудская продукция продемонстрировала худшие показатели за двадцать лет.

Напомним, что накануне Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала заявление, в котором обвинило Министерство культуры России во вмешательстве в дела кинопрокатчиков. Поводом стал перенос премьеры фильма «Приключения Паддингтона 2». Эта мера, по утверждению Ассоциации, была предпринята для поддержки российской киноленты «Скиф».