Мединский рассказал о плюсах объединения Волковского театра с Александринкой

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал о плюсах слияния Волковского театра в Ярославле с петербургской Александринкой. По его словам, региональный театр драмы благодаря такому решению сможет на новый уровень финансирования, а также получит новую площадку в Москве в составе нового Национального театра.

Кроме того, по мнению Мединского, ярославский театр достигнет иных гастрольных возможностей, карьерного роста, а также перспективы для выпускников театрального института в Ярославле.

Также министр культуры напомнил, что объединение театров может стать своего рода уникальным историческим этапом. Он напомнил, что Русский театр Волкова по сути был только первой театральной труппой, а первый государственный театр был учрежден в Петербурге и позже получил название Александринский. Поэтому слияние театров сможет закончить многолетний спор.

27 марта сообщалось, что Русский театр Волкова и Александринский театр в Петербурге договорились об объединении и получили санкцию Минкульта. Однако против выступил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов