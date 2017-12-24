Мединский пообещал оценить балет «Нуриев» после ухода с поста министра

Глава Минкультуры Владимир Мединский в беседе с журналистами отказался оценить балет «Нуриев», премьера которого прошла в Большом театре 9 декабря.

Мединский присутствовал на генеральной репетиции постановки, однако не стал делиться своим мнением об увиденном.

«Вот когда я перестану быть министром культуры, я буду вам откровенно давать оценки произведениям искусства, что такое хорошо, что такое плохо», — сказал Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

Также Мединский заверил, что танцовщикам балета, которые вышли на поклон в майках с надписями «Свободу режиссеру», ничего не грозит и этот факт не повлияет на судьбу спектакля.

Балет «Нуриев» был поставлен режиссером Кириллом Серебренниковым, который в настоящее время находится под домашним арестом. Накануне премьеры гендиректор Большого театра Владимир Урин сообщил, что следователи не отпустили Серебренникова на премьеру и не позволили присутствовать на репетициях.