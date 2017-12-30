Мединский похвалил «Движение вверх»

Министр культуры России Владимир Мединский оставил комплементарный комментарий после просмотра новой российской спортивной драмы.

«Посмотрел с сыном "Движение вверх". Однозначно — лучшее кино в этом жанре, которое мне когда-то вообще доводилось видеть. Абсолютный хит! Смотреть всем!»— написал он в Twitter.

«Движение вверх» — российская спортивная драма режиссёра Антона Мегердичева о победе сборной СССР по баскетболу над сборной США на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

Выход фильма в широкий прокат в России состоялся 28 декабря 2017 года.

В картине, в частности, снялись Владимир Машков, Сергей Гармаш, Андрей Смоляков, Марат Башаров, Виктория Толстоганова.