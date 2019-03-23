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Мединский ответил Шнурову на призыв разогнать Минкульт

23 Марта 2019 в 15:55
Мединский ответил Шнурову на призыв разогнать Минкульт

Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства, и всех его представителей следует разогнать. По мнению чиновника, музыкант не понимает, о чем говорит. «Министерство культуры есть везде. Сложнее найти страну, где нет министерства культуры, департамента культуры, чем страну, где они есть. Я думаю, что министры культуры Франции, Италии, Турции, Китая очень удивились бы, если бы услышали, что их, оказывается, нет», — заявил Мединский.

Накануне сообщалось, что 22 марта во время выступления в Госдуме на слушаниях законопроекта «О культуре» Шнуров призвал распустить Минкульт. Музыкант сказал, что попытка регламентировать работу деятелей культуры похожа на «ловлю океана сетью». Он пояснил, что в настоящее время любой блогер — работник культуры и сферы искусств. Шнуров добавил, что регламентировать работу такого большого количества культурных деятелей и инвестировать в эту область бесполезно. Музыкант также сообщил, что, по его информации, ни в одной стране больше нет такого ведомства, а также пообещал отстаивать свою позицию о необходимости разгона.

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