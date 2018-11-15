Мединский ответил поклонникам «Гражданской обороны», назвав их маргиналами

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что поклонники рок-группы «Гражданская оборона» - маргиналы, занимающиеся «бестолковым хайпом».

Слова прозвучали, когда глава культурного ведомства комментировал интерес россиян к проекту «Великие имена России», в рамках которого в РФ переименуют 47 аэропортов.

По словам Мединского, проект вызвал огромный «большой отклик» в сердцах россиян. По его словам, даже самые узкие аудитории настолько активны, что подогревают интерес к конкурсу.

«Вы знаете, что некоторые довольно узкие, можно даже сказать, маргинальные аудитории, например, представляющие поклонников группы "Гражданская оборона", исключительно активны. Этот, на первый взгляд, бестолковый хайп служит популяризацией хорошего дела», - цитирует министра РЕН ТВ.

Ранее Владимир Мединский в Омске ошибся, посчитав лидера «Гражданской обороны» Егора Летова живым. В ответ на предложение местных журналистов назвать аэропорт именем Летова, глава минкультуры заявил, что это дурной тон присваивать воздушной гавани имя живого человека, передает Ura.ru. Между тем музыкант умер еще в 2008 году.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН оценил выбор лучшего кино People’s Choice Awards.