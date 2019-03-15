Пятница
15 марта
USD 65.4
EUR 74.06
Горячие новости

Медики предупреждают о смертельной опасности храпа

15 Марта 2019 в 14:59
Медики предупреждают о смертельной опасности храпа

Храп может вызвать внезапную смерть от сердечного приступа во сне. Об этом по случаю Всемирного дня сна предупредили в Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Л.Свержевского департамента здравоохранения Москвы.

Дело в том, что храп может свидетельствовать о том, что у человека случаются остановки дыхания во сне, рассказал АГН «Москва» научный сотрудник научно-исследовательского отдела патологии верхних дыхательных путей и ринофациальной хирургии НИКИ Сергей Панасов.

Обструктивное апноэ - остановка дыхания во сне, которая возникает при полном закрытии просвета дыхательных путей, которая сопровождается кислородным голоданием головного мозга и подъемом артериального давления. Именно этот момент заставляет человека проснуться с сильным всхрапыванием и ощущением нехватки воздуха.

Апноэ отрицательно сказывается на общем самочувствие человека, так как нарушает нормальный ночной сон и, как следствие, биологические ритмы. Это приводит к развитию гипертонии, аритмии, риску инфаркта и инсульта даже у молодых. Однако самая угрожающей ситуацией в этом случае - остановка сердечной деятельности во сне и так называемая внезапная сердечная смерть.

Необходимость обращения к специалистам возникает, если человек начал храпеть, стал часто просыпаться среди ночи с ощущением нехватки воздуха, в случае появления дневной сонливости. Проконсультироваться надо с врачом общей практики, неврологом-сомнологом или оториноларингологом – при наличии хронической патологии верхних дыхательных путей.

По статистике, люди старше 30 лет храпят в три-пять раз чаще несовершеннолетних. В таких же пропорциях развивается синдром обструктивного анпоэ во сне. С возрастом процент растёт. Кроме того, храп и апноэ встречается у 30% мужчин по сравнению с 20% женщин.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.