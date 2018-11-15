Медали XXIX Зимней универсиады представили за 100 дней до её старта

Медали Всемирной зимней универсиады 2019 года презентовали в Москве 15 ноября, за 100 дней до начала состязаний, передаёт специальный корреспондент НСН с места событий. Чтобы изготовить награды, пришлось потратить около 1 тонны алюминиевого сплава. На золочение ушло не менее 420 граммов золота 999 пробы. Стоит отметить, что средний весь медали – от 247 до 250 граммов. Всего официальный поставщик Универсиады компании РУСАЛ привезёт свыше 1400 наградных и подарочных медалей разного достоинства.

Медали будут защищены от повреждений. Они были разработаны с учётом климатических особенностей Красноярского края, где и состоится Универсиада. Награды изготовлены из алюминиевого сплава, который используется в авиакосмической отрасли и судостроении, он будет покрыт драгоценными металлами: золотом, серебром или бронзой.

Напомним, Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта. В неё примут участие представители 60 стран, среди которых будут разыграны 76 комплектов наград. Студенты, аспиранты и выпускники учебных заведений в возрасте до 25 лет проявят себя в биатлоне, фигурном катании, кёрлинге, хоккее с шайбой и других видах спорта.