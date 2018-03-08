МЦК до понедельника будет работать в режиме выходного дня

Поезда на Московском центральном кольце курсируют по графику выходного дня с 8 по 11 марта включительно, передает Агентство «Москва».

Отмечается, что поезда на МЦК в указанный период будут ходить каждые пять минут с 12:40 до 19:00. В другие часы время ожидания поезда составит 10 минут.

В связи с празднованием Международного женского дня 8-11 марта объявлены в России нерабочими днями.

Московское центральное кольцо (МЦК) — маршрутная линия железнодорожного пассажирского транспорта в Москве, частично интегрированная с метрополитеном по системе оплаты проезда и пересадкам. Представляет собой городскую систему движения электропоездов, курсирующих по основному ходу Малого кольца Московской железной дороги (МК МЖД). РЖД осуществляет перевозки по договору с заказчиком проекта — Московским метрополитеном.

В качестве подвижного состава городской электрички используются электропоезда ЭС2Г «Ласточка» из модельного ряда «Siemens Desiro».