МЧС: Заблокированные в горах Алтая туристы спасены

Четверо туристов, заблокированных в горах Алтая, спасены, они были эвакуированы на вертолете. Об этом пишет Газета.ру, ссылаясь на Сибирский региональный центр МЧС. Там отметили, что их состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, ранее стало известно, что туристы из Кемеровской области двигались по склону горы Белуха, когда в воскресенье из-за ухудшения погодных условий они оказались заблокированными на высоте более четырёх тысяч метров. Их палатку с вещами и снаряжением унесло ветром. Группа сообщила о ЧП при помощи спутникового телефона. В ожидании помощи им пришлось построить укрытие из снега.