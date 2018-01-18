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МЧС предупредило жителей столицы о непогоде

18 Января 2018 в 21:12
МЧС предупредило жителей столицы о непогоде

Плохая погода ожидается в Москве до утра 19 января, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

«В связи с влиянием фронтальной зоны в Москве и Московской области в ближайшие три часа с сохранением ночью 19 января ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах переметы, местами гололед, усиление юго-восточного ветра порывами 12-17 м/с», - говорится в сообщении.

Водителям рекомендовано в неблагоприятных погодных условиях снизить скорость, увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров, сообщает Агентство «Москва».

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