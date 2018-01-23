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МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане

23 Января 2018 в 20:52
МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане

Туман с ухудшением видимости до 200-500 метров ожидается в Московской области в среду, 24 января, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

Водителям рекомендовано снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, сообщает Агентство «Москва».

Туман — атмосферное явление, скопление воды в воздухе, образованное мельчайшими частичками водяного пара (при температуре воздуха выше минус 10 °C — капельки воды, при от минус 10 до минус 15 °C — смесь капелек воды и кристалликов льда, при температуре ниже минус 15 °C — кристаллики льда, сверкающие в солнечных лучах или в свете луны и фонарей).

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