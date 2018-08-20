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МЧС предупредило жителей Подмосковья о непогоде

20 Августа 2018 в 13:15
МЧС предупредило жителей Подмосковья о непогоде

Подмосковное отделение МЧС России выпустило экстренное предупреждение в связи с непогодой. 21 августа в Московской области ожидается гроза и сильный ветер, порывы которого могут достигать 18 м/с, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Во время грозы жителям советуют не открывать окна, не пользоваться лифтом, отключить электричество и газ. Если стихия застала вас на улице, то лучше всего укрыться в подъезде или любом прочном строении.

Ранее Гидрометцентр установил на понедельник «желтый» уровень погодной опасности в Москве и в Подмосковье, передает RT.

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