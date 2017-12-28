МЧС предупредило жителей Подмосковья о гололеде и тумане

Гололед и туман ожидаются в отдельных районах Московской области до утра 29 декабря 2017 года, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

Водителям следует воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Пешеходам при гололеде рекомендуется идти по снежной кромке вдоль дороги, обходить места с наклонной поверхностью, сообщает Агентство «Москва».

При движении в тумане повышается утомляемость водителей, отметили в пресс-службе.

Туман — атмосферное явление, скопление воды в воздухе, образованное мельчайшими частичками водяного пара (при температуре воздуха выше минус 10 °C — капельки воды, при от минус 10 до минус 15 °C — смесь капелек воды и кристалликов льда, при температуре ниже минус 15 °C — кристаллики льда, сверкающие в солнечных лучах или в свете луны и фонарей).