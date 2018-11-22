МЧС предупредило жителей Московского региона о снеге и гололеде

Снег, гололед, гололедица и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве вечером 22 ноября с сохранением до утра 23 ноября, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

В МЧС рекомендовали обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, передает Агентство «Москва».

Ранее НСН сообщала, что автодорожная часть Крымского моста подготовлена к зиме. Специалисты подчеркнули, что в зимний период в регионе в течение суток часто фиксируются температурные переходы через 0 °С, а наличие ещё и высокой влажности в Керченском проливе резко увеличивает риск возникновения гололедицы на дороге.