МЧС предупредило об ухудшении видимости в столичном регионе из-за снега

Снег, гололедица и ухудшение видимости до 1 километра ожидаются в столичном регионе нынешней ночью, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Как ранее сообщала НСН, в настоящий момент водители, которые меняют летнюю резину на зимнюю, обязаны сообщать об этом другим участникам дорожного движения при помощи специального знака. Между тем, в МВД предложили снять с водителей обязанность устанавливать опознавательный знак «Шипы» из-за утраты его актуальности.