МЧС предупредило о тумане в Подмосковье

В Подмосковье до утра 8 ноября ожидается туман с видимостью 200-500 метров, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

В МЧС рекомендовали водителям при управлении транспортом в неблагоприятных погодных условиях значительно снизить скорость движения. Следует избегать обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам рекомендуется быть более внимательными.

Ранее НСН сообщала, что зима придет в столицу не раньше 17−20 ноября, то есть на 7-10 дней позже климатической нормы. Снег выпадет только в самом конце осени. В течение этой недели в регионе сохранится сухая солнечная и морозная погода