МЧС предупредило о смерчах над Черным морем

Ливни с грозами и градом ожидаются в Краснодарском крае с вечера 25 июля до 27 июля, над Чёрным морем в этот же период возможно образование смерчей, сообщает со ссылкой на Южный регцентр МЧС России передает РИА «Новости».

Кроме того, возможны подъёмы уровня воды на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань.

Смерч — атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Слово «смерч» происходит от древнерусского смьрчь, смърчь — «облако».