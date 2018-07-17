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МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре ночью

17 Июля 2018 в 00:20
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре ночью

Гроза с дождем и усиление ветра с порывами до 15 м/с ожидается в Москве до часа ночи 17 июля, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Спасатели предупреждает водителей, что грозы ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить и спровоцировать дорожно-транспортное происшествие, передает Агентство «Москва».

По народным приметам сегодня - Андрей Налива. На Андрея озими в наливах дошли, а батюшка овёс до половины дорос. Каков Андрей Налива— таков и Калинник (11 августа).

Греча на всходе. Зерно в колоске, не валяйся в холодке. «Овёс в кафтане, а на грече и рубашки нет».

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