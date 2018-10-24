Среда
24 октября
USD 65.31
EUR 74.86
Горячие новости

МЧС предлагает рыбакам самим оплачивать их спасение со льдин

24 Октября 2018 в 07:57
МЧС предлагает рыбакам самим оплачивать их спасение со льдин

Глава МЧС Евгений Зиничев предложил взыскивать с рыбаков, которые вышли на лед вопреки предупреждениям, расходы на их спасение. Об этом он заявил в ходе совместного заседания с правительством Сахалинской области, пишет Газета.ру.

Как подчеркнул глава ведомства, спасение таких безответственных любителей рыбалки влечет большие финансовые издержки. Поэтому спасённые должны хотя бы оплатить горюче-смазочные материалы.

К слову, Зиничев посетовал, что иногда, бросая силы на спасение рыбаков, у МЧС может не хватать сил и средств на случай реальной чрезвычайной ситуации.

Добавим, в ходе рабочей поездки в регион, глава МЧС страны представил коллегам врио начальника сахалинского главка ведомства Андрея Андреева.

Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире НСН заявил, что эпизод массовой гибели сельди в заливе Пильтун на севере Сахалина не повлияет на общую картину добычи рыбы.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.