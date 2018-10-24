МЧС предлагает рыбакам самим оплачивать их спасение со льдин

Глава МЧС Евгений Зиничев предложил взыскивать с рыбаков, которые вышли на лед вопреки предупреждениям, расходы на их спасение. Об этом он заявил в ходе совместного заседания с правительством Сахалинской области, пишет Газета.ру.

Как подчеркнул глава ведомства, спасение таких безответственных любителей рыбалки влечет большие финансовые издержки. Поэтому спасённые должны хотя бы оплатить горюче-смазочные материалы.

К слову, Зиничев посетовал, что иногда, бросая силы на спасение рыбаков, у МЧС может не хватать сил и средств на случай реальной чрезвычайной ситуации.

Добавим, в ходе рабочей поездки в регион, глава МЧС страны представил коллегам врио начальника сахалинского главка ведомства Андрея Андреева.

Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире НСН заявил, что эпизод массовой гибели сельди в заливе Пильтун на севере Сахалина не повлияет на общую картину добычи рыбы.