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МЧС открыло «горячую линию» после ДТП в Кемеровской области

23 Февраля 2018 в 09:01

Главное управление МЧС по Красноярскому краю открыло «горячую линию» после ДТП с участием частного пассажирского автобуса «HIGER» и фуры «VOLVO» из Самарской области, жертвами которого стали шесть человек, еще 14 пострадали, передает РИА «Новости».

Телефон «горячей линии» 8 (391) 275-16-17.

Авария произошла около часа ночи по местному времени (21.00 мск) на 424-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Чебулинском района Кемеровской области. По предварительным данным, автобус, следовавший из Красноярского края в поселок Шерегеш (юг Кузбасса), занесло, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

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