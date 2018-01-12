МЧС откроет в Курске секцию пожарно-спасательного спорта

Курян позвали в секцию пожарно-спасательного спорта. Она открылась по инициативе регионального отделения ВДПО и регионального управления МЧС России. Об этом НСН рассказал сенатор от Курской области Виталий Богданов.

В секции смогут заниматься девушки и юноши 2001-2005 годов рождения. Занятия будут проводиться на базе двух стадионов (в зависимости от времени года), а также учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и пожарной части. Занятия будут проводиться бесплатно.