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МЧС откроет в Курске секцию пожарно-спасательного спорта

12 Января 2018 в 17:35
МЧС откроет в Курске секцию пожарно-спасательного спорта

Курян позвали в секцию пожарно-спасательного спорта. Она открылась по инициативе регионального отделения ВДПО и регионального управления МЧС России. Об этом НСН рассказал сенатор от Курской области Виталий Богданов.

В секции смогут заниматься девушки и юноши 2001-2005 годов рождения. Занятия будут проводиться на базе двух стадионов (в зависимости от времени года), а также учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и пожарной части. Занятия будут проводиться бесплатно.

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