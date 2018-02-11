Воскресенье
11 февраля
USD 58.17
EUR 71.39
Горячие новости

МЧС ищет в Подмосковье пропавший с радаров пассажирский самолет

11 Февраля 2018 в 15:19
МЧС ищет в Подмосковье пропавший с радаров пассажирский самолет

Пассажирский самолет АН-148 пропал с радаров вскоре после вылета из аэропорта «Домодедово». Об этом сообщил журналистам источник в экстренных службах.

По информации «Интерфакса», самолет принадлежал авиакомпании «Саратовские авиалинии» и следовал по маршруту Москва-Орск.

В МЧС подтвердили информацию о пропаже самолета. К месту предположительного падения лайнера в Раменском районе уже направлена группа спасателей, пишет ТАСС.

Ранее с СМИ появились сообщения, что Ан-148 упал в районе деревни Аргуново. Очевидцы сообщают, что самолет перед падением загорелся.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.