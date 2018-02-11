МЧС ищет в Подмосковье пропавший с радаров пассажирский самолет

Пассажирский самолет АН-148 пропал с радаров вскоре после вылета из аэропорта «Домодедово». Об этом сообщил журналистам источник в экстренных службах.

По информации «Интерфакса», самолет принадлежал авиакомпании «Саратовские авиалинии» и следовал по маршруту Москва-Орск.

В МЧС подтвердили информацию о пропаже самолета. К месту предположительного падения лайнера в Раменском районе уже направлена группа спасателей, пишет ТАСС.

Ранее с СМИ появились сообщения, что Ан-148 упал в районе деревни Аргуново. Очевидцы сообщают, что самолет перед падением загорелся.