МЧС экстренно проинформировало москвичей об ухудшении погоды

МЧС предупредило жителей столичного региона об ухудшении погоды во вторник, 21 августа. В Москве и области ожидается сильный дождь, ветер и гроза. Такое сообщение размещено на сайте столичного управления МЧС.

«В ближайшие 1—2 часа с сохранением в течение суток 21 августа при прохождении фронтальной зоны с запада на восток в Московской области и Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 15—20 м/с», - цитирует сообщение МЧС RT.

В управлении МЧС попросили жителей столичного региона обходить шаткие конструкции, старые деревья, оборванные провода. Также жителей призвали отказаться от автомобилей или припарковать его вдали от деревьев, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .