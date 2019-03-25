Мажор на Gelandewagen убил жену и дочь смолянина

Роман Роменков, который сумел выжить после аварии, в которой он на своей «Ниве» столкнулся с Gelandewagen на Можайском шоссе, узнал что потерял в страшном ДТП минувшей ночью жену и дочь. Как сообщает Москва 24 , он поведал, что лобовое столкновение было неизбежно.

Как рассказал пострадавший, иномарка мчалась на большой скорости. От полученных ран супруга Романа скончалась на месте происшествия, а 11-летняя дочь – в больнице. Именно по просьбе дочери семья поехала из Смоленска в Москву, где хотели, в том числе, побывать у родственников – у супругов как раз совпал отпуск.

По данным полиции, водителя иномарки, который считается виновником смертельного ДТП, и скрылся с мета аварии, зовут Муслим Д. Однако, по данным источника «Спорт Экспресс», это чемпион мира по смешанным единоборствам Рахман Дудаев. Расследованием обстоятельств аварии занимается Следственный комитет.

Между тем, как сообщает сайт «Подмосковье сегодня» , сразу 7 автомобилей столкнулись в двойном ДТП на трассе М-8 «Холмогоры» рядом с деревней Голыгино в Сергиево-Посадском районе. Правда, участникам аварии в этом случае повезло больше – пострадал несильно, по предварительным данным, только один человек.