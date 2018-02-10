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«Майор Вихрь» отмечает 101-летие

10 Февраля 2018 в 00:33

Разведчик Алексей Ботян, возглавлявший разведгруппу, которая спасла Краков от уничтожения весной 1945 года отступающими войсками вермахта, отмечает сегодня 101-летие.

С днем рождения Алексея Николаевича - прообраза героя романа Юлиана Семенова «Майор Вихрь» - поздравил директор СВР Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

Одной из самых известных в биографии Ботяна стала операция по освобождению польского Кракова зимой 1945 года. Разведчикам удалось обнаружить и 18 января 1945 года уничтожить в Ягелонском замке склад взрывчатки, предназначенной для минирования культурных памятников Кракова, Рожновской плотины и мостов через реку Дунаец.

9 мая 2007 года указом президента России Владимира Путина Алексею Ботяну было присвоено звание Героя России.


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