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Майнинг криптовалют оказался дороже добычи полезных ископаемых

6 Ноября 2018 в 17:56
Майнинг криптовалют оказался дороже добычи полезных ископаемых
Майнинг криптовалют оказался весьма энергозатратным процессом. Как выяснили ученые (их исследование опубликовано в журнале Nature Sustainability), процесс требует колоссальных нагрузок на вычислительные сети, приводит к огромным расходам энергии и создает значительную нагрузку на природу в масштабах всей планеты.

На единицу полученного дохода на майнинг биткоина и других криптовалют расходуется энергии больше, чем на добычу полезных ископаемых.

Выяснилось, что за нынешний год сеть Bitcoin израсходовала электричества больше, чем вся Дания целиком. Речь идет о громадной цифре -  30 миллиардах КВт*ч.

Исследователь Макс Краузе добавил, что свои выводы он обнародовал для того, чтобы люди осознавали реальную стоимость этой новой технологии.

RT напоминает, в мае 2010 года впервые в истории американский программист Ласло Ханич сделал покупку с помощью крипотовалюты. Две пиццы ему обошлись в 10 тыс. криптомонет, что составляет  $65 млн по текущему курсу.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов заявил НСН, что рассматривать феномен биткоина и других крипотовалют как очередную финансовую пирамиду нельзя.

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