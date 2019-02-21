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Майклу Калви предъявлено обвинение в мошенничестве

21 Февраля 2019 в 12:54
Майклу Калви предъявлено обвинение в мошенничестве

Основателю инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви следствие предъявило обвинение в мошенничестве. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Клеточкин. По словам защитника, Калви не признает себя виновным и пока отказывается давать какие-либо показания, передает RT.

Майкла Калви арестовали 16 февраля по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.

Накануне Калви был переведен в общую камеру в СИЗО, где он попросил еще один матрас из-за больной спины. Руководство изолятора отказало ему в просьбе, пишет «Газета.ру».

Ранее НСН сообщала о том, что в США увидели тень арестованного инвестора Калви в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля. 

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