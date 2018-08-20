Майкл Джексон уступил группе «Eagles»

Рок-группа Eagles опередила покойного поп-певца Майкла Джексона, возглавив рейтинг авторов самых раскупаемых альбомов всех времен, передает ТАСС.

Сборник Eagles Their Greatest Hits 1971-1975 с момента выпуска в 1976 году разошелся условно тиражом 38 миллионов экземпляров. Это значит, что альбом завоевал статус платинового 38 раз.

До сих пор лидером этого рейтинга являлся диск Thriller Майкла Джексона (33 млн прослушиваний). Третье место досталось Hotel California группы Eagles.

«Eagles» (в переводе — «Орлы») — американская рок-группа, исполняющая мелодичный гитарный кантри-рок и софт-рок. За годы своего существования (1971—1981) пять раз возглавляла американские поп-чарты синглов (Billboard Hot 100) и четырежды — хит-парад альбомов (Billboard Top 200).

Майкл Джозеф Джексон (29 августа 1958 - 5 июня 2009) — американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп, предприниматель, самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, известен как «Король поп-музыки», обладатель 15 премий «Грэмми» и сотен других премий. 25 раз занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Количество проданных в мире записей Джексона (альбомов, синглов, сборников и т.д.) составляет 1 миллиард копий. Майкл Джексон внёс значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.



