Майкл Блумберг готов потратить полмиллиарда, чтобы Трамп вновь не стал президентом

СМИ назвали стоимость президентских амбиций бывшего мэра Нью-Йорка. Как отмечает издание Politico, миллиардер Майкл Блумберг, основатель информагентства своего имени, намерен потратить не менее 500 млн долларов для того, чтобы помешать президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок в 2020 году.

Как пишет Газета.ру, в 2016 году нынешний американский лидер потратил на предвыборную гонку 175 миллионов долларов. Вложения Блумберга сильно превысят данный показатель.

К слову, сам миллиардер может и не принять лично участие в президентской гонке, однако средства пойдут на помощь другому кандидату от демократов.

Сумма, которую назвало издание, не является окончательной — это минимальное количество средств на борьбу против Трампа, отмечают «Известия».

Экс-госсекретарь и экс-первая леди США Хиллари Клинтон не исключила, что будет принимать участие в предвыборной президентской гонке в 2020 году.