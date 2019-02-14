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Майкл Блумберг готов потратить полмиллиарда, чтобы Трамп вновь не стал президентом

14 Февраля 2019 в 09:31
Майкл Блумберг готов потратить полмиллиарда, чтобы Трамп вновь не стал президентом
СМИ назвали стоимость президентских амбиций бывшего мэра Нью-Йорка. Как отмечает издание Politico, миллиардер Майкл Блумберг, основатель информагентства своего имени, намерен потратить не менее 500 млн долларов для того, чтобы помешать президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок в 2020 году.

Как пишет Газета.ру, в 2016 году нынешний американский лидер потратил на предвыборную гонку 175 миллионов долларов. Вложения Блумберга сильно превысят данный показатель.

К слову, сам миллиардер может и не принять лично участие в президентской гонке, однако средства пойдут на помощь другому кандидату от демократов.

Сумма, которую назвало издание, не является окончательной — это минимальное количество средств на борьбу против Трампа, отмечают «Известия».

Экс-госсекретарь и экс-первая леди США Хиллари Клинтон не исключила, что будет принимать участие в предвыборной президентской гонке в 2020 году.

Ранее в эфире НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев не исключил второй шатдаун правительства США.

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