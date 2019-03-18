Матвиенко заявила о необходимости ввести понятие «экологическая информация»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в российском законодательстве необходимо закрепить понятие «экологическая информация». Об этом она сообщила в ходе встречи с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным, пишет АГН «Москва».

Матвиенко пояснила, что на сегодняшний день за сокрытие или искажение экологической информации для должностных лиц предусмотрен штраф, но само понятие до сих пор нет не определено на законодательном уровне.

Председатель Совета Федерации отметила, что вопросы экологии стали очень актуальными, в том числе в социально-политической повестке. Исходя из этого, сообщила Матвиенко,на первое место выходит информативность хода реализации нацпроекта "Экология", который должен быть максимально открыт для общества.