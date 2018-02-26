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Матвиенко: Решение России участвовать в Играх было правильным

26 Февраля 2018 в 18:20
Матвиенко: Решение России участвовать в Играх было правильным

Прошедшая Олимпиада подтвердила, что участие в ней российских спортсменов было для страны трудным, но правильным решением. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает пресс-служба СФ. По словам Матвиенко, российские олимпийцы возвращаются как команда победителей, несмотря на моральный прессинг и психологическое давление, которое оказывалось на них перед Играми и во время Игр, а также на провокации западной прессы и отдельных спортсменов.

«Они все выдержали и реально стали победителями», - считает Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что Игры в Пхенчхане показали, что у России есть спортивное будущее.

«Мы дали шанс молодым ребятам реализовать себя и эти замечательные молодые ребята так блистательно выступали и так настойчиво боролись за эти награды», - отметила Матвиенко.

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